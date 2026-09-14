Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ में भाजपा को बड़ा झटका, कांग्रेस का बोर्ड तय, ‘आप’ की एंट्री और निर्दलीयों ने भी चौंकाया

Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत की तस्वीर बदल दी है। 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में अब नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है।

less than 1 minute read