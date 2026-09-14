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Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ में भाजपा को बड़ा झटका, कांग्रेस का बोर्ड तय, ‘आप’ की एंट्री और निर्दलीयों ने भी चौंकाया

Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत की तस्वीर बदल दी है। 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में अब नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है।
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झालावाड़

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kamlesh sharma

Sep 14, 2026

Jhalawar Nagar Parishad Result

Jhalawar Nagar Parishad Result (Photo Patrika)

Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़। नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत की तस्वीर बदल दी है। 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में अब नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है।

वहीं भाजपा महज 13 वार्डों में सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने एक वार्ड में जीत दर्ज कर शहर की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जबकि दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रमुख दलों को चुनौती देते हुए जीत हासिल की।

इन परिणामों को झालावाड़ की स्थानीय राजनीति में अब तक के सबसे चौंकाने वाले परिणामों में गिना जा रहा है। चुनाव से पहले जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, वहीं परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बड़ी बढ़त बनाकर राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए।

वार्डविजेतापार्टी
1अर्फियाकांग्रेस
2टीनाकांग्रेस
3राजेन्द्र सुमनभाजपा
4महेश सेनकांग्रेस
5प्रदीप राजावतभाजपा
6जितेंद्र कुमारभाजपा
7महेंद्र सिंहकांग्रेस
8उमाकांग्रेस
9शबनमकांग्रेस
10शबनमकांग्रेस
11दिपांकरभाजपा
12शराफतकांग्रेस
13अब्दुल वाजिदनिर्दलीय
14कमलभाजपा
15राजीव कुमारकांग्रेस
16ऋचा जैनकांग्रेस
17हसन राजाकांग्रेस
18चित्रेश अग्रवालभाजपा
19ममता अग्रवालकांग्रेस
20अंजनाकांग्रेस
21अनिताभाजपा
22ईश्वर सिंहकांग्रेस
23परमानन्दकांग्रेस
24प्रियंका मीनाकांग्रेस
25प्रियाकांग्रेस
26राजेश गुजरकांग्रेस
27चन्द्र शेखरकांग्रेस
28शीतलकांग्रेस
29बलवीरभाजपा

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Updated on:

14 Sept 2026 11:05 am

Published on:

14 Sept 2026 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ में भाजपा को बड़ा झटका, कांग्रेस का बोर्ड तय, ‘आप’ की एंट्री और निर्दलीयों ने भी चौंकाया

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