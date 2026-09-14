Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़ में भाजपा को बड़ा झटका, कांग्रेस का बोर्ड तय, ‘आप’ की एंट्री और निर्दलीयों ने भी चौंकाया

Jhalawar Nagar Parishad Result (Photo Patrika)
Jhalawar Nagar Parishad Result 2026: झालावाड़। नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत की तस्वीर बदल दी है। 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में अब नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है।
वहीं भाजपा महज 13 वार्डों में सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने एक वार्ड में जीत दर्ज कर शहर की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जबकि दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रमुख दलों को चुनौती देते हुए जीत हासिल की।
इन परिणामों को झालावाड़ की स्थानीय राजनीति में अब तक के सबसे चौंकाने वाले परिणामों में गिना जा रहा है। चुनाव से पहले जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, वहीं परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बड़ी बढ़त बनाकर राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|1
|अर्फिया
|कांग्रेस
|2
|टीना
|कांग्रेस
|3
|राजेन्द्र सुमन
|भाजपा
|4
|महेश सेन
|कांग्रेस
|5
|प्रदीप राजावत
|भाजपा
|6
|जितेंद्र कुमार
|भाजपा
|7
|महेंद्र सिंह
|कांग्रेस
|8
|उमा
|कांग्रेस
|9
|शबनम
|कांग्रेस
|10
|शबनम
|कांग्रेस
|11
|दिपांकर
|भाजपा
|12
|शराफत
|कांग्रेस
|13
|अब्दुल वाजिद
|निर्दलीय
|14
|कमल
|भाजपा
|15
|राजीव कुमार
|कांग्रेस
|16
|ऋचा जैन
|कांग्रेस
|17
|हसन राजा
|कांग्रेस
|18
|चित्रेश अग्रवाल
|भाजपा
|19
|ममता अग्रवाल
|कांग्रेस
|20
|अंजना
|कांग्रेस
|21
|अनिता
|भाजपा
|22
|ईश्वर सिंह
|कांग्रेस
|23
|परमानन्द
|कांग्रेस
|24
|प्रियंका मीना
|कांग्रेस
|25
|प्रिया
|कांग्रेस
|26
|राजेश गुजर
|कांग्रेस
|27
|चन्द्र शेखर
|कांग्रेस
|28
|शीतल
|कांग्रेस
|29
|बलवीर
|भाजपा
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