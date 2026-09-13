Rajasthan: भीमसागर बांध छलकने को बेताब, जल्द खुल सकता है गेट, किसानों के चेहरे खिले

झालावाड़। खानपुर क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले उजाड़ नदी पर बने भीमसागर बांध में इस बार मानसून की अच्छी बारिश से पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। बांध अब अपनी भराव क्षमता के बेहद करीब पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध का जलस्तर 1008 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 1012 फीट है। ऐसे में बांध में अब महज 4 फीट जगह खाली बची है। पानी की आवक इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में बांध के गेट खोले जाने की संभावना बन सकती है।