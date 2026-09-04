School Holiday : झालावाड़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी, 5 सितम्बर को सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी

School Holiday : झालावाड़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मौसम विभाग की चेतावनी और संभावित जलभराव की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। विद्यालयों का शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ पूर्ववत विद्यालय में उपस्थित रहेगा। स्टाफ को विद्यालय से जुड़े आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं हों।