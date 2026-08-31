Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में बड़ा उलटफेर, पूर्व पालिका अध्यक्ष ने छोड़ी BJP, बहू के साथ कांग्रेस में शामिल

सभापति पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने से 9 ओबीसी वार्डों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इन वार्डों में जीतने वाले ओबीसी पार्षदों को संभावित सभापति दावेदार के तौर पर देखा जाएगा। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश में हैं, जो अपने वार्ड में जीत दर्ज करने के साथ बोर्ड में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की स्थिति में भी हों। शहर में नौ प्रमुख वार्ड है जिनमें पिछड़ा वर्ग 4, 12, 14, 17, 26, 33 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 1, 8, 21 शामिल है।