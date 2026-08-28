Rajasthan: बहन से राखी बंधवाने दिल्ली से झालावाड़ आया था आयुष, पिकनिक में मौत; परिवार में मातम

भीमसागर (झालावाड़): रक्षाबंधन पर्व से ठीक एक दिन पहले झालावाड़ के एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बहन से राखी बंधवाने के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली से झालावाड़ घर आए 24 वर्षीय आयुष त्रिवेदी की गुरुवार को बन्या वन क्षेत्र स्थित बरसाती झरने में डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया आयुष नहाते समय अचानक गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव की चपेट में आ गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण सफल नहीं हो सके।