Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर के बेटे ने छोड़ी परीक्षा, पिता के साथ चुनी अपराध की राह; कुछ ऐसे ही 37 मामले आए सामने

झालावाड़। यह सच्ची घटना है। झालावाड़ जिले के एक लूट के मामले में 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर सुगनचंद (परिवर्तित नाम) की पुलिस को तलाश थी। उसके खिलाफ 15 संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसके खेत में दबिश दी तो वह नाबालिग बेटे के साथ भाग निकला। भागते हुए दोनों सड़क पर पहुंचे। सुगनचंद ने पिस्टल दिखाकर एक कार रुकवाई और चालक से कार छीनकर फरार हो गया। चालक की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस को बेटे की भी तलाश थी। कुछ दिनों बाद उसकी प्रतियोगी परीक्षा थी, लेकिन पुलिस के डर से वह परीक्षा देने नहीं गया। धीरे-धीरे वह भी पिता के साथ अपराध की राह पर चल पड़ा।