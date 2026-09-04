Weather Update 5 September: भरतपुर-कोटा संभाग में भारी और अतिभारी बारिश की संभावना, जानें 17 सितंबर तक का फोरकास्ट

Weather Update 5 September : मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले कुछ दिन राजस्थान में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 5 सितंबर को भरतपुर व कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अजमेर व उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 6-7 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना जताई है। हालांकि, भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।