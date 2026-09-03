Nagaur SP : नागौर एसपी की नियुक्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट का दखल से इनकार, कहा – चुनाव आयोग जाएं

Rajasthan High Court : जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक का पद लंबे समय से खाली रहने और आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर एसपी पद पर आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष नया अभ्यावेदन पेश करने की छूट दी है। आयोग को अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं।