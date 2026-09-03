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जोधपुर

Jodhpur Mandi Bhav: जीरा तेज, ईसब समान, सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, जानें मंडी का ताजा भाव

Jodhpur Mandi Bhav: जोधपुर मंडी में गुरुवार को जीरे के भाव में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं ईसबगोल, ग्वारगम और अन्य कृषि जिंसों के भाव लगभग स्थिर रहे। सर्राफा बाजार में भी तेजी का दौर देखने को मिला। जानें मंडी का ताजा भाव।
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जोधपुर

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Kamal Mishra

Sep 03, 2026

Jodhpur Mandi Rates Today

Jodhpur Mandi Rates (Photo-AI)

जोधपुर। जिले की अनाज मंडियों में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंसों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 3800 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए तेजी दर्ज की गई।

जोधपुर मंडी के अनाज भाव

कृषि जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
ग्वारगम13,175–13,200
ग्वार डिलीवरी6,700–6,850
ग्वार लोकल6,400–6,550
मूंग6,000–7,500
मोठ6,000–6,500
चना6,100–6,150
सरसों7,500–8,500
रायड़ा7,500–8,000
काला तिल11,500–12,500
तारामीरा6,250–6,300
मतीराबीज15,000–20,000
गेहूं2,700–4,000
ज्वार2,800–4,000
बाजरा2,400–2,800
जौ2,700–2,750
मक्की1,700–2,200

नोट: सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।

मंडोर कृषि उपज मंडी के दलहन भाव

दलहनभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
दाल चना7,400–8,100
मूंग मोगर9,200–10,300
मूंग दाल8,600–10,100
उड़द दाल11,000–11,600
उड़द मोगर11,500–12,500
काबली चना8,000–11,000
मोठ मोगर9,900–10,000
अरहर दाल9,700–12,800
मसूर मल्का7,100–7,200
काला मसूर7,000–7,200
मौसमी चना7,300–7,600
काला चना7,300

नोट: सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।

किराणा : धनिया 16000-20000, धनिया दाल 14000-16000, हल्दी निजामाबाद 18000-19000, हल्दी सांगली 19000-20000, मैथी 6500-7500, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18000-19000 व गोटा 38000-40000 रुपए प्रति क्विंटल

चीनी : 4800-5500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 5500-6500 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 640, शक्ति 636, डेयरी बेस्ट 605, पालीवाल 580, शुभम 600, नमन 640, क्षीर 640, पारस 632 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2850, पोस्टलाइन 2650, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2920, डायमंड 3050, फॉर्चून 2590, महाकोश 2530, श्रीजी 2500, विभोर 2480, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2900, इंजन मूंगफली फिल्टर 3250, वीर बालक सरसों 3020, सोया लोकल 2410, फोरविन सोयाबीन तेल 2500, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2700 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2700, पॉम ऑयल 2430 व कॉटन सीड ऑयल 2770-2830 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 18000-21600, ईसबगोल 9000-13550, सौंफ 7500-9900, धनिया 13000-15200, मैथी 5600-6280, पीली सरसों 7000-7800, रायड़ा 6500-7100, मूंग 7500-8525, मोठ 4500-4925 व ग्वार 5800-6151 रुपए प्रति क्विंटल।

जोधपुर में सर्राफा भाव

  • स्टैंडर्ड सोना 1,59,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
  • तेजाबी सोना 1,58,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
  • चांदी हाथी छाप 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
  • चांदी चौरसा 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम।

(भाव लेने का समय शाम 6.50 बजे)

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Updated on:

03 Sept 2026 09:18 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:17 pm

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