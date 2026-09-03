Jodhpur Mandi Bhav: जीरा तेज, ईसब समान, सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, जानें मंडी का ताजा भाव

जोधपुर। जिले की अनाज मंडियों में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंसों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 3800 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए तेजी दर्ज की गई।