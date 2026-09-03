Jodhpur Mandi Bhav: जीरा तेज, ईसब समान, सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, जानें मंडी का ताजा भाव

Jodhpur Mandi Rates (Photo-AI)
जोधपुर। जिले की अनाज मंडियों में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंसों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 3800 रुपए व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए तेजी दर्ज की गई।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|ग्वारगम
|13,175–13,200
|ग्वार डिलीवरी
|6,700–6,850
|ग्वार लोकल
|6,400–6,550
|मूंग
|6,000–7,500
|मोठ
|6,000–6,500
|चना
|6,100–6,150
|सरसों
|7,500–8,500
|रायड़ा
|7,500–8,000
|काला तिल
|11,500–12,500
|तारामीरा
|6,250–6,300
|मतीराबीज
|15,000–20,000
|गेहूं
|2,700–4,000
|ज्वार
|2,800–4,000
|बाजरा
|2,400–2,800
|जौ
|2,700–2,750
|मक्की
|1,700–2,200
नोट: सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।
|दलहन
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|दाल चना
|7,400–8,100
|मूंग मोगर
|9,200–10,300
|मूंग दाल
|8,600–10,100
|उड़द दाल
|11,000–11,600
|उड़द मोगर
|11,500–12,500
|काबली चना
|8,000–11,000
|मोठ मोगर
|9,900–10,000
|अरहर दाल
|9,700–12,800
|मसूर मल्का
|7,100–7,200
|काला मसूर
|7,000–7,200
|मौसमी चना
|7,300–7,600
|काला चना
|7,300
नोट: सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।
किराणा : धनिया 16000-20000, धनिया दाल 14000-16000, हल्दी निजामाबाद 18000-19000, हल्दी सांगली 19000-20000, मैथी 6500-7500, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18000-19000 व गोटा 38000-40000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4800-5500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 5500-6500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 640, शक्ति 636, डेयरी बेस्ट 605, पालीवाल 580, शुभम 600, नमन 640, क्षीर 640, पारस 632 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2850, पोस्टलाइन 2650, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2920, डायमंड 3050, फॉर्चून 2590, महाकोश 2530, श्रीजी 2500, विभोर 2480, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2900, इंजन मूंगफली फिल्टर 3250, वीर बालक सरसों 3020, सोया लोकल 2410, फोरविन सोयाबीन तेल 2500, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2700 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2700, पॉम ऑयल 2430 व कॉटन सीड ऑयल 2770-2830 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 18000-21600, ईसबगोल 9000-13550, सौंफ 7500-9900, धनिया 13000-15200, मैथी 5600-6280, पीली सरसों 7000-7800, रायड़ा 6500-7100, मूंग 7500-8525, मोठ 4500-4925 व ग्वार 5800-6151 रुपए प्रति क्विंटल।
(भाव लेने का समय शाम 6.50 बजे)
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