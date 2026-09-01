Rajasthan Monsoon: आज से मानसून लौटने का महीना शुरू, जानिए राजस्थान के किस जिले में कितनी बारिश हुई

पूर्वी राजस्थान के 23 जिलों में 22% कम बरसात हुई है। इसमें अजमेर में 16%, अलवर में 5%, बांसवाड़ा में 48%, बारां में 26%, भीलवाड़ा में 30%, बूंदी में 22%, चित्तौड़गढ़ में 21%, दौसा में 4%, डूंगरपुर में 42%, जयपुर में 28%, झालावाड़ में 16%, करौली में 20%, कोटा में 29%, प्रतापगढ़ में 19%, राजसमंद में 32%, सवाई माधोपुर में 33%, सीकर में 7%, सिरोही में 43%, टोंक में 18% और उदयपुर में 34% कम बरसात हुई है। वहीं, तीन जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हुई है। झुंझुनूं में 10%, भरतपुर में 30% और झुंझनूं में 13% अधिक बरसात दर्ज की गई है।