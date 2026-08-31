‘जिंदा बची तो जाना मायके…’ राखी पर बहन का इंतजार करता रहा भाई, उधर पति ने सोते समय पत्नी की कर दी हत्या

रिपोर्ट के अनुसार, रक्षाबंधन से एक दिन पहले गुड़ी ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह अगले दिन राखी लेकर मायके आएगी। आरोप है कि उसी दौरान पास खड़े दिनेश ने कथित रूप से कहा था कि कल जिंदा रहेगी तो राखी ले जाएगी। इसके अगले दिन 29 अगस्त की रात करीब 11:35 बजे दिनेश के भाई गणपत का फोन परिजनों के पास आया। उसने बताया कि दिनेश और गुड़ी के बीच झगड़ा हुआ है और दिनेश ने सो रही गुड़ी के सिर पर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया है। गणपत ने परिजनों से तुरंत गांव पहुंचने को कहा।