राजस्थान में सरपंच हनीट्रैप का शिकार: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लड़की ने प्यार से बुलाया, ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पूरी साजिश की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई। आरोपियों ने साजिश के तहत सरपंच से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। विश्वास में लेने के बाद 15 अगस्त के दिन सरपंच को 'रामजी की गोल' इलाके में मिलने के बहाने बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर सरपंच की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर हनीट्रैप के जाल में फंसा लिया।