राजस्थान में सरपंच हनीट्रैप का शिकार: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लड़की ने प्यार से बुलाया, ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख

Balotara Sarpanch Honey Trap Case (Photo-AI)
Balotara Sarpanch Honey Trap: बालोतरा जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में एक सरपंच को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पूरी साजिश की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई। आरोपियों ने साजिश के तहत सरपंच से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। विश्वास में लेने के बाद 15 अगस्त के दिन सरपंच को 'रामजी की गोल' इलाके में मिलने के बहाने बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर सरपंच की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर हनीट्रैप के जाल में फंसा लिया।
पीड़ित सरपंच का आरोप है कि फोटो और वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें हथियार की नोक पर डराया-धमकाया। आरोपियों ने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग की।
सरपंच ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने मौके पर ही दबाव बनाकर उनसे 83 हजार रुपए नकद ले लिए और 90 हजार रुपए ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, बंदूक के दम पर पीड़ित से एक खाली चेक पर हस्ताक्षर भी करवा लिए।
घटना के बाद पीड़ित सरपंच ने गुड़ामालानी थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गुड़ामालानी थाना पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर संदिग्धों की भूमिका तय की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा।
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