धौलपुर: ‘पापा वो नहीं बदले…’ रात 8 बजे रोते हुए आया बेटी का फोन, सुबह मिला शव; पति समेत अन्य पर हत्या का आरोप

गुरुवार की सुबह परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी ने जान दे दी है। जब वे मौके पर पहुंचे, तो बेटी का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा था। पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या की है। आंगई थाने के एसआई चंद्रभान सिंह के अनुसार, खेत में पेड़ के नीचे गले में फंदा लगा हुआ शव मिला है। संभवतः फंदा टूटने के कारण शव नीचे गिरा। प्रथम दृष्टया मौत का कारण गला घुटने और सिर में चोट लगना प्रतीत हो रहा है। वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। मामले की अग्रिम जांच सीओ दुलीचंद द्वारा की जा रही है।