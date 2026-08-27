Dholpur: चंबल किनारे गांवों में पैंथर की दहशत, दो पशुओं का किया शिकार

उधर, वन विभाग अधिकारी ने बताया कि जिले में गत दिनों हुई वन्यजीव गणना में बाड़ी रोड स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्षेत्र के जंगल में पैंथर और भालू की पुष्टि हुई थी। यह गणना में भी आया था। कहा कि हाल में आरईसीएल इलाके में नजर आया पैंथर भी इसी क्षेत्र में है। गौरतलब रहे कि धौलपुर से बाड़ी क्षेत्र में चंबल किनारे डांग और बीहड़ में वन्यजीवों का बसेरा है। फिर आगे यह क्षेत्र सरमथुरा इलाके से कनेक्ट होता है जो धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी अंतर्गत है।