Dholpur: यातायात पुलिस ने शहर में की कार्रवाई, त्योहार पर यातायात वन-वे

पुलिस ने पैलेस के सामने व्हाइट लाइन से आगे सडक़ पर ठेला खड़े करने वालों को अंतिम चेतावनी दी। यहां फल और सब्जी विक्रेता ठेले वाले सडक़ों पर आगे वाहन खड़ा कर देते हैं जिससे स्टेशन मार्ग की तरफ जाने वाले रास्ते पर शाम के समय जाम की स्थिति बन जाती है। यातायात पुलिस ने पैलेस रोड और पुरानी सब्जी मंडी में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की। टीआई बलविंदर सिंह मय जाब्ते क्रेन लेकर पहुंचे और यहां पार्क के पास सडक़ पर खड़ी कार को क्रेन से पुलिंग करवा कर कार्यालय भिजवाया दिया। गाडिय़ां जब्त होने की खबर से बाजार में हडक़ंप मच गया। जिस पर कई वाहन चालक खुद ही वाहनों को निकाल ले गए। गौरतलब रहे पत्रिका ने गत दिनों शहर में ट्रेफिक अव्यवस्था को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।