Dholpur: चीनी के दामों ने घोली त्योहारी सीजन की मिठास में कड़वाहट

खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई त्योहारी सीजन में लोगों को झटका देने वाली है। एक ओर जहां दाल, चावल, पॉम ऑयल से लेकर सरसों तेल के दामों में वृद्धि हो चुकी है तो वहीं अब गन्ने से बनने वाले उत्पाद यानी चीनी और गुड के दामों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि पिछले 20 दिनों में हो चुकी है। चीनी की कीमत बढऩे से घरों का मासिक बजट भी प्रभावित हो रहा है। गृहणी सीमा बंसल ने कहा कि अचानक दाम बढऩे से घर का खर्च बढ़ गया है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए यह एक और परेशानी है। छोटी-छोटी खाद्य वस्तुओं के दाम बढऩे से महीने का कुल खर्च काफी प्रभावित होता है। तो वहीं जानकारों का मानना है कि अगर बाजार में आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले त्योहारों के दौरान चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं।