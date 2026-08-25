Dholpur: एनएचएआई के आधे-अधूरे कार्य, डीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरे हालात

उधर, आगरा की तरफ से धौलपुर आते समय मनियां थाना क्षेत्र में एनएच 44 की हालत खराब है। यहां वाहन निकलते समय उछल रहे हैं। मनियां से तोर और फिर सदर थाने तक स्थिति बेहद खराब है। सडक़ जगह-जगह दब चुकी है और बाहर के वाहन यहां से निकलते समय चौक जाते हैं। अचानक से स्टेयरिंग हिल जाती है। हाल ये है कि अगर जरा भी ध्यान चूका तो साइड से वाहन से दुर्घटना हो सकती है। वहीं, हाइवे की ट्रक लेन की स्थिति भी बेहद गंभीर है। यहां लेन में हर तरफ जलभराव है और बीच में मलबा डाल रखा है। यहां बारिश के अलावा अन्य दिनों में भी जलभराव बना रहता है।