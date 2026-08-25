Dholpur: टाइगर रिजर्व के विरोध में प्रदर्शन जारी, कई पंचायतों के ग्रामीणों ने दिया समर्थन

बेरोजगारी और पलायन से शुरू हुआ आंदोलन अब अलग अलग गांवों के ग्रामीणों के जुडऩे से जन आन्दोलन का रूप लेता जा रहा है, टाइगर रिजर्व के मुद्दे पर बाड़ी व पड़ोसी जिले करौली से भी जनसमर्थन मिल रहा है। आन्दोलन कारियों का स्पष्ट संदेश दिया कि यह लड़ाई अब केवल टाइगर रिजर्व के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के किसान, युवाओं के भविष्य, रोजगार विकास और ग्रामीणों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी है। हालांकि, आन्दोलनकारी अपनी मांगों पर अडिग बने हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक आन्दोलन को खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। आन्दोलनकारी डीएम से वार्ता करने की जिद पर अडे हुए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।