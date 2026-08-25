Railway Decision : रक्षाबंधन पर चलेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों का सफर होगा आसान, जानें ट्रेनों के नाम

जोधपुर. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी प्रतिदिन एक्सप्रेस का शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव स्वीकृत किया है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 28 अगस्त से शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ स्टेशन पर ठहरेगी। ट्रेन के स्टेशन पर सुबह 4.40 बजे पहुंचने और 4.42 बजे रवाना होने का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस का उक्त स्टेशन पर ठहराव 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। यह ट्रेन शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ स्टेशन पर सुबह 10.01 बजे पहुंचेगी और 10.03 बजे रवाना होगी।