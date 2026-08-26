Dholpur: चुनावी दंगल से पहले मजबूत प्रत्याशियों की तलाश, टिकट की दौड़ जारी

दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रभारियों की बैठकों के दौर जारी हैं और आगामी 27 और 28 को वार्डों के प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट हो जाएंगे। पार्टियां विरोध और गुटबाजी से बचने के लिए टिकट घोषणा को अंतिम समय तक खींच रही हैं, जिससे कम से कम नुकसान हो। धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्डों के लिए चुनाव होगा। वहीं, प्रथम चरण में धौलपुर के साथ बाड़ी और मनियां नगर पालिका में भी चुनाव होगा। धौलपुर नगर परिषद में 60 सदस्यों में इस दफा सामान्य वर्ग के लिए 38 सीट, 12 वार्ड ओबीसी और 10 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।