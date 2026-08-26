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Dholpur: चुनावी दंगल से पहले मजबूत प्रत्याशियों की तलाश, टिकट की दौड़ जारी

निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रभारियों की बैठकों के दौर जारी हैं और आगामी 27 और 28 को वार्डों के प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट हो जाएंगे। पार्टियां विरोध और गुटबाजी से बचने के लिए टिकट घोषणा को अंतिम समय तक खींच रही हैं, जिससे कम से कम नुकसान हो।
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धौलपुर

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Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 26, 2026

Dholpur news

भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव

धौलपुर. निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है और 27 अगस्त यानी गुरुवार से आरओ के समक्ष आवेदन दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन विभाग ने भी कमर कस ली और वार्डों में बनाए बूथों का अधिकारी जायजा ले रहे हैं। उधर, पुलिस महकमा समेत अन्य एजेंसियां भी सतर्क हैं और बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। वहीं, सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खेमा में सरगॢमयां बढ़ गई हैं।

दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रभारियों की बैठकों के दौर जारी हैं और आगामी 27 और 28 को वार्डों के प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट हो जाएंगे। पार्टियां विरोध और गुटबाजी से बचने के लिए टिकट घोषणा को अंतिम समय तक खींच रही हैं, जिससे कम से कम नुकसान हो। धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्डों के लिए चुनाव होगा। वहीं, प्रथम चरण में धौलपुर के साथ बाड़ी और मनियां नगर पालिका में भी चुनाव होगा। धौलपुर नगर परिषद में 60 सदस्यों में इस दफा सामान्य वर्ग के लिए 38 सीट, 12 वार्ड ओबीसी और 10 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

जिलाध्यक्ष कांग्रेस: संजय जाटव

प्रश्न: कांग्रेस निकायों के टिकट कब घोषित करेगी

उत्तर: निकायों के टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से 27 तक घोषित कर दिए जाएंगे। जिला प्रभारी अजीत यादव और सह प्रभारी भूपेन््रद्र भारद्वाज आ रहे हैं। जल्द मंथन करके टिकटों की घोषणा होगी। सभी निकायों में मजबूत उम्मीदवार की घोषित करेगी।

प्रश्न: धौलपुर नगर परिषद में क्या स्थिति

उत्तर: नगर परिषद में इस दफा कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और एक-एक वार्ड से काफी संख्या में लोगों ने पार्षद सदस्य के लिए आवेदन किए है। भीड़ आ रही है। भाजपा सरकार ने शहर की सुध नहीं ली, धौलपुर में लोग सीवरेज व जलभराव से परेशान हैं।

प्रश्न: पार्टी कार्यालय कब शुरू होगा?

उत्तर: पार्टी कार्यालय जल्द शुरू होगा। इस चुनाव का समय है और जिलेभर की जिम्मेदारी है।

जिलाध्यक्ष भाजपा: राजवीर सिंह राजावत

प्रश्न: भाजपा कब तक तक टिकट घोषणा करेगी?

उत्तर: जिन कार्यकर्ताओं या आंकाक्षियों ने आवेदन किया है, सभी की निकायवार सूची फाइनल कर कोर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। जिस वह दावेदारों पर विचार कर मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर घोषणा करेगी। टिकट घोषणा 27 व 28 तक हो जाएंगी।

प्रश्न: धौलपुर शहरी क्षेत्र में पार्टी की स्थिति?

उत्तर: धौलपुर नगर परिषद में पूर्व का बोर्ड कांग्रेस समर्थित था और शहर की जो दुर्गति हुई है, वह सभी वाकिफ हैं। इस दफा भाजपा का बोर्ड बनेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य करेगी और धौलपुर शहर समेत अन्य निकायों को मजबूत करेंगे और विकास कार्यों पर फोकस रहेगा।

प्रश्न: अभी तक कितने दावेदार आ चुके?

उत्तर: सभी निकायों से दावेदार सामने आ रहे हैं। प्रत्येक वार्ड से 4 से 5 और कई में अधिक भी हैं। सभी के आवेदनों पर बारीकी से स्क्रूटनी हो रही है।

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Updated on:

26 Aug 2026 07:43 pm

Published on:

26 Aug 2026 07:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: चुनावी दंगल से पहले मजबूत प्रत्याशियों की तलाश, टिकट की दौड़ जारी

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