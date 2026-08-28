Rajasthan: सरहद पर सजी जवानों की कलाई, बेटियों ने बांधे रक्षा सूत्र, लगे भारत माता के जयकारे

24 घंटे सर्दी-गर्मी और बरसात में भारत-पाक सीमा पर मुस्तैदी से तैनात बीएसएफ व आर्मी के जवानों को जब रक्षा सूत्र बांधे गए तो उन्हें अपनी बहनों के साथ पूरे परिवार की खुशियां याद आ गईं। भावुक हुए जवानों ने इस पहल के लिए राजस्थान पत्रिका का आभार जताया।

सीमा सुरक्षा बल की 76वीं वाहिनी की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई दी गई। बीएसएफ जवानों ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना अपना प्रथम कर्तव्य बताया।