Rajasthan : रक्षाबंधन पर घर आया था अग्निवीर, डूबने से हुई मौत, शनिवार को सैन्य सम्मान संग होगा अंतिम संस्कार

परिजनों के अनुसार जोगाराम के पिता खेताराम की तबीयत खराब थी। शुक्रवार को उन्हें उपचार के लिए जोधपुर ले जाना था। इसी तैयारी के बीच जोगाराम अलसुबह स्नान करने बाथरूम गया। वहां पानी नहीं होने पर वह बाल्टी लेकर घर के टांके से पानी भरने पहुंचा। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह टांके में गिर गया और पानी में डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और जोगाराम को टांके से बाहर निकाला। उसे तत्काल गिड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।