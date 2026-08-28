Rajasthan : रक्षाबंधन पर घर आया था अग्निवीर, डूबने से हुई मौत, शनिवार को सैन्य सम्मान संग होगा अंतिम संस्कार

Balotra : अग्निवीर जोगाराम जाट। फाइल फोटो पत्रिका
Agniveer Jogaram Death : रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आया अग्निवीर शुक्रवार अलसुबह हादसे का शिकार हो गया। पिता को इलाज के लिए जोधपुर ले जाने की तैयारी के बीच 24 वर्षीय जोगाराम पुत्र खेताराम जाट, निवासी गंगोणी गोदारों की ढाणी, परेऊ की टांके में डूबने से मौत हो गई। जोगाराम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में 1821 मीडियम रेजीमेंट में अग्निवीर के पद पर तैनात था और 21 अगस्त को छुट्टी लेकर घर आया था। हादसे के बाद परिवार में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं।
परिजनों के अनुसार जोगाराम के पिता खेताराम की तबीयत खराब थी। शुक्रवार को उन्हें उपचार के लिए जोधपुर ले जाना था। इसी तैयारी के बीच जोगाराम अलसुबह स्नान करने बाथरूम गया। वहां पानी नहीं होने पर वह बाल्टी लेकर घर के टांके से पानी भरने पहुंचा। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह टांके में गिर गया और पानी में डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और जोगाराम को टांके से बाहर निकाला। उसे तत्काल गिड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
गिड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और सेना को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर बाड़मेर से सेना की टीम गिड़ा थाने पहुंची। सैन्य अधिकारियों ने पुलिस से घटना की जानकारी ली और बाद में मृतक के घर पहुंचकर भी परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
जोगाराम का बड़ा भाई भी सेना में तैनात है और महाराष्ट्र में पोस्टेड है। उसके घर पहुंचने का परिजन इंतजार कर रहे हैं। शनिवार सुबह बड़े भाई के पहुंचने के बाद जोगाराम का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
गिड़ा थानाधिकारी अचलाराम ने बताया कि छुट्टी पर आए अग्निवीर जोगाराम की टांके से पानी भरते समय हादसे में मौत हुई। मौके पर पहुंचकर शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया तथा सेना को सूचना दी गई। आगे की प्रक्रिया सेना और परिजनों की ओर से की जाएगी।
अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान 19 वर्षीय अग्निवीर गोपाल सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दो महीने पहले राजपूताना राइफल्स में चयनित जैसलमेर के बोनाड़ा निवासी गोपाल सिंह की दौड़ते समय तबीयत बिगड़ी थी। बुधवार 26 अगस्त को तीन किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली और सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
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