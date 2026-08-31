Rajasthan : 1 सितंबर से जोधपुर की जनता को लगेगा बड़ा झटका, एयर इंडिया की उड़ानें हुईं बंद

जोधपुर का नया एयरपोर्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका नया टर्मिनल 37 एकड़ में तैयार किया गया है। यह पुराने एयरपोर्ट से 6 गुना बड़ा है। इस एयरपोर्ट में एंट्री गेट से फ्लाइट में डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 एयरोब्रिज बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 20 चेक-इन काउंटर, 6 एरोब्रिज और आगमन के लिए 3 कन्वेयर बेल्ट बनाए गए हैं। इसके नए एप्रन क्षेत्र में एक साथ 11 एयरबस A321 और एक ATR-72 विमान खड़े करने की क्षमता है।