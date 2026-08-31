Jodhpur BJP Candidate List: पूर्व मेयर वनीता सेठ का टिकट कटा, 92 प्रत्याशियों की सूची में देवेंद्र सलेचा की एंट्री

1 01 दलाराम माटी पुत्र जवाराराम

2 02 प्रेम देवी बरड़ पुत्री सुखाराम

3 03 मोनिका व्यास पत्नी महेंद्र व्यास

4 04 कुसुमलता मीणा पत्नी सुरेश भील

5 05 कुने सिंह परिहार पुत्र हेम सिंह

6 06 बाबूराम नायक पुत्र दौलाराम

7 07 रविन्द्र सिंह मामड़ोली पुत्र पृथ्वी सिंह

8 08 फतेहराज माकड़ पुत्र पुंजाराम सुथार

9 09 संजय विश्नोई पुत्र खेताराम

10 11 सीमा कंवर पत्नी अजीत सिंह

11 12 प्रियंका बाहेती

12 13 दीपिका माहुर पत्नी दीपक माथुर

13 14 सोनिया रामचन्दानी पुत्री खेमचन्द

14 15 प्रियांशु सांखला पुत्र अशोक कुमार

15 16 विक्रम सिंह पंवार पुत्र गोरधन सिंह

16 17 वैभव पुरोहित पुत्र आशाप्रकाश

17 18 भानु सत्यानी पुत्र खियामल

18 19 घनश्याम वैष्णव पुत्र भैरूदास वैष्णव

19 20 घनश्याम भाटी पुत्र श्री भंवरलाल

20 21 अरुणा पटेल पुत्री कानाराम

21 22 सुगंधा पुत्री रामगोयल

22 23 अशोक सिंह चौहान पुत्र राम सिंह

23 24 भाग्यश्री आचार्य पुत्री ललित आचार्य

24 25 कमलेश पुरोहित पुत्र गोपीकिशन

25 26 धनराज सोनगरा पुत्र स्वर्गीय पुखराज

26 27 सनताराम पुत्र राणाराम

27 28 विकास रागवानी पुत्र बसंतराज रागवानी

28 29 रूबिना पत्नी जोहर खां

29 30 कंचन भाटी पत्नी पंकज भाटी

30 31 अब्दुल सकील पुत्र मोहम्मद रमजान

31 32 सविता हंस पत्नी राकेश हंस

32 33 रेहाना बानो पत्नी कासम खां

33 34 गौतम सांखला पुत्र चौतमल

34 35 लीलाधर मेघवाल पुत्र स्वर्गीय मोहन मेघवाल

35 36 दलपत वैष्णव पुत्र मांगीलाल

36 37 कन्हैयालाल पारिक पुत्र ज्ञानाराम

37 38 महेंद्र प्रजापत पुत्र कानाराम

38 39 अमरलाल वर्गी पुत्र सुवालाल

39 40 देवेंद्र सालेचा

40 41 दिव्या प्रजापत

41 42 मेघराज लोहिया

42 43 नगेंद्र सिंह शेखावत

43 44 मिनाक्षी कोठारी

44 45 सुनील चान्दोरा

45 49 रेवत सिंह ईन्दा

46 52 पिंकी देवी