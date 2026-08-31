Jodhpur BJP Candidate List: पूर्व मेयर वनीता सेठ का टिकट कटा, 92 प्रत्याशियों की सूची में देवेंद्र सलेचा की एंट्री

Jodhpur BJP Candidate List (Patrika File Photo)
Jodhpur Municipal Corporation Election BJP Candidate List: राजस्थान में जारी नगरीय निकाय चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों में से 92 पार्षद प्रत्याशियों की अपनी आधिकारिक सूची घोषित कर दी है। शेष सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। पार्टी की इस घोषणा के साथ ही जोधपुर में स्थानीय चुनावी सरगर्मियां और राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं।
बता दें कि इस सूची में बीजेपी संगठन ने कई बड़े फेरबदल किए हैं। पार्टी का सबसे बड़ा निर्णय पूर्व मेयर वनीता सेठ का टिकट काटना रहा। संगठन ने इस सीट पर स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है।
वहीं, दूसरी ओर पार्टी ने चुनावी अनुभव पर भी दांव खेला है। इसके तहत पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र सलेचा और राजसिको के पूर्व चेयरमैन मेघराज लोहिया को मैदान में उतारकर वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया गया है।
बीजेपी ने इस बार मंडल अध्यक्षों, बूथ स्तर के पदाधिकारियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के परिजनों को टिकट देकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, निकाय चुनावों में स्थानीय वार्ड स्तर की नाराजगी और असंतोष को दूर करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका देकर एंटी-इंकंबेंसी के प्रभाव को कम करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई है।
|क्र. सं.
|वार्ड सं.
|प्रत्याशी का नाम
|1
|01
|दलाराम माटी पुत्र जवाराराम
|2
|02
|प्रेम देवी बरड़ पुत्री सुखाराम
|3
|03
|मोनिका व्यास पत्नी महेंद्र व्यास
|4
|04
|कुसुमलता मीणा पत्नी सुरेश भील
|5
|05
|कुने सिंह परिहार पुत्र हेम सिंह
|6
|06
|बाबूराम नायक पुत्र दौलाराम
|7
|07
|रविन्द्र सिंह मामड़ोली पुत्र पृथ्वी सिंह
|8
|08
|फतेहराज माकड़ पुत्र पुंजाराम सुथार
|9
|09
|संजय विश्नोई पुत्र खेताराम
|10
|11
|सीमा कंवर पत्नी अजीत सिंह
|11
|12
|प्रियंका बाहेती
|12
|13
|दीपिका माहुर पत्नी दीपक माथुर
|13
|14
|सोनिया रामचन्दानी पुत्री खेमचन्द
|14
|15
|प्रियांशु सांखला पुत्र अशोक कुमार
|15
|16
|विक्रम सिंह पंवार पुत्र गोरधन सिंह
|16
|17
|वैभव पुरोहित पुत्र आशाप्रकाश
|17
|18
|भानु सत्यानी पुत्र खियामल
|18
|19
|घनश्याम वैष्णव पुत्र भैरूदास वैष्णव
|19
|20
|घनश्याम भाटी पुत्र श्री भंवरलाल
|20
|21
|अरुणा पटेल पुत्री कानाराम
|21
|22
|सुगंधा पुत्री रामगोयल
|22
|23
|अशोक सिंह चौहान पुत्र राम सिंह
|23
|24
|भाग्यश्री आचार्य पुत्री ललित आचार्य
|24
|25
|कमलेश पुरोहित पुत्र गोपीकिशन
|25
|26
|धनराज सोनगरा पुत्र स्वर्गीय पुखराज
|26
|27
|सनताराम पुत्र राणाराम
|27
|28
|विकास रागवानी पुत्र बसंतराज रागवानी
|28
|29
|रूबिना पत्नी जोहर खां
|29
|30
|कंचन भाटी पत्नी पंकज भाटी
|30
|31
|अब्दुल सकील पुत्र मोहम्मद रमजान
|31
|32
|सविता हंस पत्नी राकेश हंस
|32
|33
|रेहाना बानो पत्नी कासम खां
|33
|34
|गौतम सांखला पुत्र चौतमल
|34
|35
|लीलाधर मेघवाल पुत्र स्वर्गीय मोहन मेघवाल
|35
|36
|दलपत वैष्णव पुत्र मांगीलाल
|36
|37
|कन्हैयालाल पारिक पुत्र ज्ञानाराम
|37
|38
|महेंद्र प्रजापत पुत्र कानाराम
|38
|39
|अमरलाल वर्गी पुत्र सुवालाल
|39
|40
|देवेंद्र सालेचा
|40
|41
|दिव्या प्रजापत
|41
|42
|मेघराज लोहिया
|42
|43
|नगेंद्र सिंह शेखावत
|43
|44
|मिनाक्षी कोठारी
|44
|45
|सुनील चान्दोरा
|45
|49
|रेवत सिंह ईन्दा
|46
|52
|पिंकी देवी
|47
|53
|मनीष चौधरी
|क्र. सं.
|वार्ड सं.
|प्रत्याशी का नाम
|48
|54
|राकेश कुमार बागरेचा
|49
|55
|मनीष शर्मा
|50
|56
|भावना बूब
|51
|57
|जसवंती ओझा
|52
|58
|गीता भाटी
|53
|59
|नूपुर पुरोहित
|54
|60
|सुनीता सोलंकी
|55
|61
|मनीषा
|56
|62
|संजय दैया
|57
|63
|हितेश गौड़
|58
|64
|राजेश सिंह
|59
|65
|मोहम्मद आरिफ
|60
|66
|राजकाश अब्बासी
|61
|67
|दिनेश मेवाड़ा
|62
|68
|समीम बानो
|63
|69
|जयप्रकाश राखेचा
|64
|70
|धर्मेन्द्र सोलंकी
|65
|71
|गायत्री सोनी
|66
|72
|असिम अकरम
|67
|73
|मुकेश वैष्णव
|68
|74
|कमला सेन
|69
|75
|नितेश शर्मा
|70
|76
|मानशी पोपावत
|71
|77
|राजेन्द्र सिंह चौधरी
|72
|80
|चैन सिंह इंदा
|73
|81
|जितेन्द्र सिंह शेखवत
|74
|82
|प्रसन्नचंद मेहता
|75
|83
|उमेश पलिया
|76
|84
|मोहम्मद अयूब
|77
|85
|गीता निर्वाण
|78
|86
|दीपक राजोरिया
|79
|87
|धनराज मकवाना
|80
|88
|अशोक कुमार खींची
|81
|89
|पूजा सोनी
|82
|90
|स्वीटी चावड़ा
|83
|91
|किरण चौहान
|84
|92
|कुलदीप जांगिड़
|85
|93
|सुभाष गहलोत
|86
|94
|अखे सिंह गहलोत
|87
|95
|रेखा कंवर
|88
|96
|बुद्धिप्रकाश दाधीच
|89
|97
|संजू कंवर
|90
|98
|विजय सिंह पंवार
|91
|99
|निकिता
|92
|100
|जबर सिंह
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