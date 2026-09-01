Rajasthan Politics : BJP MLA की एंट्री पर बवाल, रातभर धरने पर डटी रहीं कांग्रेस Ex-MLA दिव्या मदेरणा, ‘मनाने’ में प्रशासन के छूटे पसीने!

राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया नगर पालिका चुनाव 2026 में नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा रातभर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) कार्यालय के बाहर धरने पर डटी रहीं। सोमवार की आधी रात के बाद तक चले मैराथन बैठकों और वार्ता के दौर के बाद मंगलवार को आखिरकार प्रशासन और दिव्या मदेरणा के बीच सहमति बन गई। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानीय थानाधिकारी (CI) और RO की भूमिका की जांच कराने तथा मथानिया और तिंवरी में अतिरिक्त पर्यवेक्षक तैनात करने का लिखित आश्वासन दिया है।