उदयपुर में जल्द दौड़ेंगी 23 नई इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

उदयपुर। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ई-बस सेवा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। शहर के लिए स्वीकृत 50 इलेक्ट्रिक बसों में से 35 बसों का आरटीओ में पंजीयन पूरा हो चुका है। इनमें से 12 बसें फिलहाल शहर की सड़कों पर यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही हैं, जबकि पंजीकृत 23 बसों को जल्द ही संचालन में शामिल किया जाएगा। शेष 15 बसों के आने के बाद उदयपुर में 50 ई-बसों का पूरा बेड़ा तैयार हो जाएगा।