राजस्थान के 7 शहरों में दौड़ेंगी 71 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

जयपुर। राजस्थान के सात शहरों में अब सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर से पीएम ई-बस सेवा के तहत 71 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के संचालन से जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। सरकार का फोकस शहरों में यातायात व्यवस्था मजबूत करने के साथ प्रदूषण कम करने पर भी है।