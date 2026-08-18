जयपुर रिंग रोड पर स्टंटबाजी बनी मुसीबत, 20 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, टोल प्लाजा के पास मची चीख-पुकार

जयपुर के रिंग रोड पर सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास बाइक से स्टंटबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। बुलेट सवार युवक पटाखे बजाते और बाइक को लहराते हुए चल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह करीब 20 फुट नीचे जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बाइक चलाते समय हेलमेट भी नहीं पहने हुए था। इस घटनाक्रम को देख आस-पास के इलाके में चीख-पुकार मच गई।