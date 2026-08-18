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जयपुर रिंग रोड पर स्टंटबाजी बनी मुसीबत, 20 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, टोल प्लाजा के पास मची चीख-पुकार

Jaipur Ring Road accident : जयपुर के रिंग रोड पर बाइक से स्टंटबाजी करना युवक को भारी पड़ गया। सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास बैलेंस बिगड़ने से युवक करीब 20 फीट नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और पैर में फ्रैक्चर हुआ।
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जयपुर

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Harshita Saini

Aug 18, 2026

Jaipur stunt bike accident

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जयपुर के रिंग रोड पर सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास बाइक से स्टंटबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। बुलेट सवार युवक पटाखे बजाते और बाइक को लहराते हुए चल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह करीब 20 फुट नीचे जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बाइक चलाते समय हेलमेट भी नहीं पहने हुए था। इस घटनाक्रम को देख आस-पास के इलाके में चीख-पुकार मच गई।

चेकिंग कर रहे निरीक्षक ने की मदद

हादसे के वक्त परिवहन निरीक्षक गिरीश गंगवाल पास में ही चेकिंग कर रहे थे। उन्हें जैसे ही बाइक सवार के गिरने की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां राहत कार्य शुरू किया और घायल युवक की मदद की। हादसे के बाद युवक को तत्काल इलाज की जरूरत थी। ऐसे में निरीक्षक गंगवाल ने बिना देरी किए एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था की, ताकि घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके।

सिर और पैर में गंभीर चोटें

हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। उसके सिर में गंभीर चोट लगी है और वहीं पैर में फ्रैक्चर हुआ है। करीब 20 फुट नीचे गिरने के कारण युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे परिवहन निरीक्षक ने घायल की हालत को देखते हुए एम्बुलेंस बुलवाई। इसके बाद युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे भर्ती कराया गया। अभी उसका इलाज जारी है।

बाइक पर स्टंटबाजी क्यों पड़ सकती है भारी?

सड़क पर बाइक से स्टंट करना बाइक सवार के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ आसपास चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तेज रफ्तार में बाइक का संतुलन बिगड़ने पर कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर चलती सड़क पर बाइक को लहराना, एक पहिए पर चलाना या पटाखे जैसी चीजों के साथ बाइक चलाना जोखिम बढ़ा देता है।

हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है?

वहीं बाइक चलाते समय हेलमेट सिर को चोट से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट तभी ज्यादा प्रभावी होता है जब उसे सही तरीके से पहना और स्ट्रैप से ठीक से बांधा गया हो।

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Updated on:

18 Aug 2026 05:49 pm

Published on:

18 Aug 2026 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर रिंग रोड पर स्टंटबाजी बनी मुसीबत, 20 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, टोल प्लाजा के पास मची चीख-पुकार

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