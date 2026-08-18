जयपुर में निगम चुनाव से पहले फूटा गुस्सा, मंगलम सिटी में धरने पर बैठे लोग, बोले: सड़क नहीं बनी तो होगा वोटिंग का बहिष्कार

जयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा में नगर निगम चुनाव से पहले विकास कार्यों को लेकर विरोध तेज हो गया हैं। मामला कालवाड़ रोड़ पर वार्ड संख्या 26 स्थित मंगलम सिटी का है। जहां स्थानीय लोगों का तीन दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। सड़क बनाने की मुख्य मांग को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सिवरेज, पानी सहित अन्य मांगे है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आ जाते हैं और विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते है। जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया जाएगा।