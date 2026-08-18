Rajasthan: निकाय चुनाव के आरक्षण में धांधली का आरोप, डोटासरा बोले- ‘जाना पड़ा तो कोर्ट जाएंगे’

टिकट वितरण को लेकर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का फोकस युवाओं पर रहेगा और उनकी इच्छा है कि 60 प्रतिशत तक टिकट युवाओं को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जीतने और टिकने वाले उम्मीदवारों के साथ संगठन से जुड़े लोगों की राय को महत्व दिया जाएगा। वहीं, ऐसे निर्दलीय जनप्रतिनिधियों पर भी विचार किया जा सकता है, जिन्होंने पांच साल कांग्रेस के साथ काम किया हो। लेकिन भाजपा के साथ काम कर चुके लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।