सीएम भजनलाल बोले- पहले कांग्रेस में राजस्थान से 2 नेता थे अब चार हो गए, नंबर वन बनने की होड़

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता था। युवाओं के सामने पेपर लीक की समस्या थी। इसके मुकाबले मौजूदा सरकार किसान और युवाओं के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और युवाओं के सपने पूरे करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।