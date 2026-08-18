Rajasthan : राजस्थान के किसानों को अब आसानी से मिल सकेगी खाद, ऑनलाइन बुकिंग की जानें पूरी प्रक्रिया

जिन काश्तकारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे नजदीकी 'ई-मित्र या जनसुविधा केंद्र' पर जाकर एफएफएस पोर्टल के माध्यम से खाद का टोकन बुक करवा सकते हैं। इसके लिए काश्तकार को अपने साथ आधार काड, भूमि संबंधी विवरण और चालू मोबाइल नंबर रखना होगा। ऑनलाइन बुकिंग के बाद जारी डिजिटल टोकन के आधार पर काश्तकार को दो दिन के भीतर संबंधित विक्रेता से खाद उठानी होगी। निर्धारित अवधि में खाद नहीं लेने पर डिजिटल टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और संबंधित स्टॉक वापस सिस्टम में उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद काश्तकार को खाद के लिए दोबारा पूरी बुकिंग प्रक्रिया करनी होगी।