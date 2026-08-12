डूंगरपुर के JNV में हादसा: तीरंदाजी प्रैक्टिस के दौरान 8वीं के छात्र के सीने में धंसा तीर, खुद खींचकर निकाला

सागवाड़ा (डूंगरपुर): डूंगरपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय, ठाकरड़ा में मंगलवार शाम तीरंदाजी अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। अभ्यास के दौरान 8वीं कक्षा के 13 वर्षीय छात्र विकास ननोमा के सीने में अचानक एक तीर जा धंसा। समय पर मिले प्राथमिक उपचार, शिक्षकों की तत्परता और डॉक्टरों के सफल ऑपरेशन की बदौलत छात्र की जान बच गई। फिलहाल, छात्र की स्थिति खतरे से बाहर है और उसे उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।