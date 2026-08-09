बाड़मेर सड़क हादसा: पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट, इधर उजड़ गया सुहाग; इकलौते बेटे समेत 3 लोगों की मौत

व्यापारी धनराज की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और जोधपुर में रहकर REET परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस घटना ने उसके पूरे भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। जेसीबी चलाने वाला 25 वर्षीय रूपाराम अपने चचेरे भाई को मदद के तौर पर बाड़मेर छोड़ने जा रहा था। लेकिन वह भी इस हादसे का शिकार बन गया। घटना के बाद पूरे भलीसर और अरणियाली गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।