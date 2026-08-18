Rajasthan : अमित शाह की घोषणा से प्रतापगढ़ की जनता में खुशी की लहर, जल्द खुलेगा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

बैंक के गठन से जिले में सहकारिता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक अधिक सुगम पहुंच प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की ओर से सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ अब प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय एवं ग्रामीण बहुल जिले को भी मिलेगा। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण व्यवसाय और सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।