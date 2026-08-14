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निकाय चुनाव 2026: प्रतापगढ़ के चारों निकायों में तय हुआ आरक्षण; जानें कौन-सी सीट किसके लिए हुई आरक्षित?

Rajasthan Nikay Chunav: प्रतापगढ़ जिले के चारों निकायों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय हो गया है। जानिए प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी, धरियावद और अरनोद में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है।
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प्रतापगढ़

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Harshita Saini

Aug 14, 2026

rajasthan nikay chunav

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प्रतापगढ़. प्रदेश में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों की लॉटरी निकलने के साथ जिले में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी तैयारियों के बीच अब सभी की नजर जिला प्रमुख, प्रधान और सदस्यों के साथ पार्षद पदों के आरक्षण पर टिकी हैं। प्रतापगढ़ जिले में एक नगर परिषद और तीन नगर पालिकाओं सहित ग्रामीण क्षेत्र में आठ पंचायत समितियां और 277 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव जिले की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद, छोटीसादड़ी और धरियावद नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकल गई है।

वार्डों की लॉटरी का इंतजार

जिले में नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिले में एक नगर परिषद और तीन नगर पालिकाएं हैं। इनमें प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद नगरपालिका, छोटी सादड़ी नगरपालिका और धरियावद नगरपालिका शामिल हैं। इन चारों निकायों में कुल 105 वार्ड हैं और कुल 63760 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 31510, महिला मतदाताओं की संख्या 32248 हैं।

आरक्षण की प्रक्रिया के दो और चरण

चुनाव से पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की हो गई है। इसके बाद 17 अगस्त को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा नगर परिषद और नगर पालिका के वार्ड पार्षदों के आरक्षण की लॉटरी की जाएगी। वहीं 18 अगस्त को एसडीएम स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी। इन तीनों चरणों के पूरा होने के बाद जिले में चुनावी तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। इसका अब आमजन को इंतजार है।

सभापति पदों की आरक्षण लॉटरी जारी

लॉटरी में प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। वहीं छोटीसादड़ी नगर पालिका की सभापति सीट भी अनारक्षित ओपन के लिए आरक्षित हुई है।

धरियावद नगर पालिका की सभापति सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जबकि अरनोद नगर पालिका की सभापति सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। लॉटरी जारी होने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

दावेदारों की नजर अब वार्ड आरक्षण पर

नगर परिषद प्रतापगढ़ में सभापति पद की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लॉटरी के नतीजे सामने आने के बाद अब संभावित सभापति दावेदार महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े संभावित दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है और अंदरखाने सभापति पद के लिए नामों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, अंतिम तस्वीर अभी साफ नहीं है। वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद ही यह तय होगा कि कौन से दावेदार के लिए चुनावी मैदान अनुकूल रहेगा और किसका राजनीतिक समीकरण मजबूत बैठेगा। अब सबकी निगाहें वार्ड आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हैं। किस वार्ड का आरक्षण किस वर्ग के लिए होता है, कौन सा संभावित दावेदार किस वार्ड से अपनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतार पाता है।

जिले के नगरीय निकायों की स्थिति

1. प्रतापगढ़ नगर परिषद

  • वार्डों की संख्या: 40
  • कुल मतदाता: 34,997
  • पुरुष मतदाता: 17,264
  • महिला मतदाता: 17,732
  • ट्रांसजेंडर: 1

2. अरनोद नगर पालिका

  • वार्डों की संख्या: 20
  • कुल मतदाता: 4,784
  • पुरुष मतदाता: 2,405
  • महिला मतदाता: 2,379
  • ट्रांसजेंडर: 0

3. छोटीसादड़ी नगर पालिका

  • वार्डों की संख्या: 25
  • कुल मतदाता: 14,680
  • पुरुष मतदाता: 7,184
  • महिला मतदाता: 7,495
  • ट्रांसजेंडर: 1

4. धरियावद नगर पालिका

  • वार्डों की संख्या: 20
  • कुल मतदाता: 9,299
  • पुरुष मतदाता: 4,657
  • महिला मतदाता: 4,642
  • ट्रांसजेंडर: 0

पंचायत समिति अनुसार ग्राम पंचायत और वार्ड व कुल मतदाता

पंचायत समितिग्राम पंचायतवार्डकुल मतदातापुरुषमहिलाअन्यमतदान केन्द्र
प्रतापगढ़3730187,86543,61344,250289
अरनोद2217046,31523,13723,178058
छोटी सादड़ी4433492,23446,01946,2150123
धमोत3827675,78337,81137,972079
धरियावद534651,32,95466,97165,9821139
पीपलखूंट3629485,08342,44742,634095
दलोट2822258,75129,36929,381068
सुहागपुरा1914138,72319,32219,401042

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Updated on:

14 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

14 Aug 2026 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / निकाय चुनाव 2026: प्रतापगढ़ के चारों निकायों में तय हुआ आरक्षण; जानें कौन-सी सीट किसके लिए हुई आरक्षित?

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