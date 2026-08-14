निकाय चुनाव 2026: प्रतापगढ़ के चारों निकायों में तय हुआ आरक्षण; जानें कौन-सी सीट किसके लिए हुई आरक्षित?

नगर परिषद प्रतापगढ़ में सभापति पद की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लॉटरी के नतीजे सामने आने के बाद अब संभावित सभापति दावेदार महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े संभावित दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है और अंदरखाने सभापति पद के लिए नामों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, अंतिम तस्वीर अभी साफ नहीं है। वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद ही यह तय होगा कि कौन से दावेदार के लिए चुनावी मैदान अनुकूल रहेगा और किसका राजनीतिक समीकरण मजबूत बैठेगा। अब सबकी निगाहें वार्ड आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हैं। किस वार्ड का आरक्षण किस वर्ग के लिए होता है, कौन सा संभावित दावेदार किस वार्ड से अपनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतार पाता है।