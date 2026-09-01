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उदयपुर

नगरीय निकाय चुनाव का घमासान : उदयपुर जिले में 4.73 लाख मतदाता चुनेंगे शहरी सरकार

उदयपुर जिले के छह नगरीय निकायों में शहरी सरकार चुनने के लिए 4,73,690 मतदाता मतदान करेंगे। जिले के 190 वार्डों के लिए कुल 523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें उदयपुर नगर निगम में सर्वाधिक 413 केंद्रों पर 80 वार्डों के लिए मतदान होगा, जहां 4,16,143 मतदाता हैं। मावली, वल्लभनगर और कानोड़ में 20-20 वार्ड, जबकि भींडर व फतहनगर-सनवाड़ में 25-25 वार्ड हैं। जिले के कुल मतदाताओं में 2,38,142 पुरुष, 2,35,529 महिलाएं और 19 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं।
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उदयपुर

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Mukesh Gaur

Sep 01, 2026

local election udaipur

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उदयपुर. उदयपुर जिले के छह नगरीय निकायों में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जिले में 190 वार्डों के लिए 523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी नगरीय निकायों में 473690 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर शहरी सरकार चुनेंगे। इनमें 238142 पुरुष, 235529 महिला और 19 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

जिले में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से उदयपुर नगर निगम सबसे बड़ा निकाय है। यहां अकेले 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि मावली, वल्लभनगर, भींडर, फतहनगर-सनवाड़ और कानोड़ में भी हजारों मतदाता अपने-अपने वार्ड के पार्षद चुनेंगे।

उदयपुर में 4.16 लाख मतदाता

उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर नगर निगम में 80 वार्ड हैं। इन वार्डों में मतदान के लिए 413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 406 नियमित तथा 7 ऑक्सिलरी (सहायक) मतदान केंद्र शामिल हैं। निगम क्षेत्र में 416143 मतदाता हैं। इनमें 209048 पुरुष, 207081 महिला और 14 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

मावली में 8198 मतदाता

मावली नगर पालिका में 20 वार्ड हैं और यहां 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 8198 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 4132 पुरुष, 4063 महिला और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

वल्लभनगर में 8314 मतदाता

वल्लभनगर में भी 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 8314 मतदाता हैं। इनमें 4222 पुरुष और 4092 महिला मतदाता शामिल हैं।

भींडर में 13916 मतदाता

भींडर नगर पालिका में 25 वार्ड हैं और सभी वार्डों के लिए 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 13916 मतदाता हैं। इनमें 7092 पुरुष, 6822 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

फतहनगर-सनवाड़ में 17724 मतदाता

फतहनगर-सनवाड़ में 25 वार्ड हैं और यहां 25 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कुल 17724 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 8891 पुरुष और 8833 महिला मतदाता शामिल हैं।

कानोड़ में 9395 मतदाता

कानोड़ नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। यहां 20 मतदान केंद्रों पर कुल 9395 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 4757 पुरुष और 4638 महिला मतदाता शामिल हैं।

--

एक नजर में छह नगरीय निकाय





नगरीय निकाय वार्ड मतदान केंद्र कुल मतदाता





उदयपुर नगर निगम 80 413 416143





मावली 20 20 8198





वल्लभनगर 20 20 8314





भींडर 25 25 13916





फतहनगर-सनवाड़ 25 25 17724





कानोड़ 20 20 9395





कुल 190 523 473690





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Updated on:

01 Sept 2026 06:09 pm

Published on:

01 Sept 2026 06:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / नगरीय निकाय चुनाव का घमासान : उदयपुर जिले में 4.73 लाख मतदाता चुनेंगे शहरी सरकार

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