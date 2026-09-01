नगरीय निकाय चुनाव का घमासान : उदयपुर जिले में 4.73 लाख मतदाता चुनेंगे शहरी सरकार

उदयपुर जिले के छह नगरीय निकायों में शहरी सरकार चुनने के लिए 4,73,690 मतदाता मतदान करेंगे। जिले के 190 वार्डों के लिए कुल 523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें उदयपुर नगर निगम में सर्वाधिक 413 केंद्रों पर 80 वार्डों के लिए मतदान होगा, जहां 4,16,143 मतदाता हैं। मावली, वल्लभनगर और कानोड़ में 20-20 वार्ड, जबकि भींडर व फतहनगर-सनवाड़ में 25-25 वार्ड हैं। जिले के कुल मतदाताओं में 2,38,142 पुरुष, 2,35,529 महिलाएं और 19 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं।

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