उदयपुर : टिकट बंटते ही कांग्रेस में बजा बगावत का बिगुल, रातभर रूठों को मनाते रहे प्रत्याशी

वार्ड-20 में साजिद खां को टिकट मिलने के बाद वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के विरोध की बात सामने आई। वार्ड-11 में धर्मेश प्रजापत को टिकट देने पर हरीश धाबाई और जगदीश पुरी के विरोध की जानकारी पार्टी नेताओं ने दी। वार्ड-30 में कृष्णा सालवी के टिकट पर विजय सालवी की ओर से विरोध जताया जा रहा है। वार्ड-31 में हीना कौशर बानो को टिकट मिलने पर रूबिना बानो की दावेदारी के कारण नाराजगी सामने आई। वार्ड-43 में राजकुमार गमेती के टिकट पर शंकर गमेती के विरोध की बात कही गई है। वार्ड-54 में अमित श्रीवास्तव को टिकट मिलने पर दिनेश माली की नाराजगी बताई गई। वार्ड-59 में विनियासालवी को टिकट मिलने के बाद ललिता खोखावत, नीरू अठवाल, प्रिया, यशोदा वर्मा और मीना कुमारी की दावेदारी के कारण विरोध की बात सामने आई। वार्ड-64 में जोगिंदर सिंह को टिकट मिलने पर पुराने कार्यकर्ता नंदकिशोर व्यास के विरोध की जानकारी सामने आई। वार्ड-70 में पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय को टिकट मिलने पर नौसाद दीवान, ताहिर खां, सुब्हान अली, ऋषभ जैन और विदुशेखर त्रिवेदी की दावेदारी के कारण असंतोष बताया गया। वार्ड-80 में योगेश पुष्करना के टिकट पर भी विरोध की बात सामने आई। यहां सौरभ शर्मा सहित पांच स्थानीय लोगों ने टिकट मांगा था। वार्ड-15 में भी टिकट को लेकर असंतोष बताया गया है।