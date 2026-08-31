राजस्थान के हिस्ट्रीशीटरों में गैंगवार: बर्थडे पार्टी में चलीं तलवारें-गोलियां, जान बचाने कार लेकर थाने में घुसा हिस्ट्रीशीटर

Udaipur Gangwar News: उदयपुर शहर में कुख्यात बदमाशों के बीच गैंगवार का मामला सामने आया है। सवीना थाना क्षेत्र में रविवार तड़के करीब 3.30 बजे हिस्ट्रीशीटर के दो गुट आमने-सामने थे। फायरिंग होने पर घायल बदमाश बचने के लिए सवीना से कार दौड़ाकर सूरजपोल थाने में घुस गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इस पूरी वारदात में घायल से लेकर आरोपी तक सभी हिस्ट्रीशीटर और गैंग से संबंधित हैं।