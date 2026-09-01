उदयपुर : मलेशिया में चमकीं उदयपुर की बेटियां, अंतरराष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता में भारत को दिलाया पदक

मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में उदयपुर की 9 बेटियों की अहम भूमिका रही। कप्तान डाली गमेती समेत सुनीता मीणा, यशिष्ठा बत्रा, जुला कुमारी गुर्जर, मीरा दौजा, विशाखा मेघवाल, यशोदा गमेती, रोशनी बोस और जानवी राठौड़ ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारत ने लीग मुकाबलों में मलेशिया को 27-3 और फिलीपींस को 20-2 से हराया। कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को रोमांचक मुकाबले में 10-9 से शिकस्त दी।

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