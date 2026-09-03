उदयपुर नगर निगम चुनाव: नाम वापसी से पहले बड़ा सियासी उलटफेर, बैकफुट पर आए निर्दलीय, क्या मान गए कांग्रेस के बागी?

कांग्रेस के लिए बागियों का मैदान में उतरना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई वार्डों में ये प्रत्याशी पार्टी के ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और परंपरागत वोट बैंक के बीच सेंध लगा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने नामांकन के बाद से ही बागियों को मनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया। नेताओं और पदाधिकारियों की टीमें वार्डवार बागी प्रत्याशियों से बातचीत कर उन्हें पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में बैठाने का प्रयास कर रही है।