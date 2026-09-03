कहीं पति लखपति, कहीं पत्नी करोड़पति, जानें जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्योरा

Jaipur Municipal Corporation Elections: जयपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड पति (वार्ड पार्षद) बनने चले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भले ही वोटर करेंगे, लेकिन नामांकन पत्रों ने उनके बैंक बैलेंस और संपत्ति का हिसाब पहले ही खोल दिया है। नामांकन पत्रों में दिए गए संपत्ति के ब्योरे में किसी के पास करोड़ों की चल-अचल संपत्ति है तो कोई लाखों की संपत्ति के साथ चुनाव मैदान में है। कई प्रत्याशियों के मुकाबले उनकी पत्नी के नाम अधिक संपत्ति दर्ज है।