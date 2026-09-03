3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

कहीं पति लखपति, कहीं पत्नी करोड़पति, जानें जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्योरा

जयपुर नगर निगम चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों की चुनावी राह का फैसला भले ही मतदाता करेंगे, लेकिन नामांकन पत्रों में दिए गए ब्योरे ने उनके बैंक बैलेंस और संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा उजागर कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों में कई करोड़पति हैं, तो कई लखपति। दिलचस्प बात यह है कि कई प्रत्याशियों के मुकाबले उनकी पत्नियों के नाम अधिक चल-अचल संपत्ति दर्ज है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 03, 2026

jaipur municipal corporation election 2026

वार्ड पति बनने की दौड़ में करोड़पति भी, कहीं पति से भारी पत्नी की तिजोरी (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Jaipur Municipal Corporation Elections: जयपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड पति (वार्ड पार्षद) बनने चले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भले ही वोटर करेंगे, लेकिन नामांकन पत्रों ने उनके बैंक बैलेंस और संपत्ति का हिसाब पहले ही खोल दिया है। नामांकन पत्रों में दिए गए संपत्ति के ब्योरे में किसी के पास करोड़ों की चल-अचल संपत्ति है तो कोई लाखों की संपत्ति के साथ चुनाव मैदान में है। कई प्रत्याशियों के मुकाबले उनकी पत्नी के नाम अधिक संपत्ति दर्ज है।

बता दें कि कहीं पत्नी की चल संपत्ति पति से दोगुनी है तो कहीं करोड़ों की अचल संपत्ति पति पत्नी की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। जेवरात और वाहनों का ब्यौरा भी प्रत्याशियों की आर्थिक स्थिति की अलग तस्वीर पेश करता है।

प्रत्याशियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा

वार्ड 112: भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी की चल संपत्ति 25.71 करोड़, अचल संपत्ति 10.16 करोड़, तीन वाहन हैं। पत्नी के नाम 10.26 करोड़ की चल और 4.46 करोड़ की अचल संपत्ति, 2.69 करोड़ रुपए के जेवरात हैं। दंपती की चल-अचल संपत्ति 50.59 करोड़ है। कांग्रेस के आशीष शर्मा की 29.18 लाख की चल संपत्ति, 50 ग्राम सोना, एक वाहन, पत्नी के पास 21.45 लाख चल, 8 लाख की अचल संपत्ति, 100 ग्राम सोना, दो किलो चांदी है।

वार्ड 43: भाजपा के शैलेंद्र भार्गव के पास 94.61 लाख की चल, 55 लाख रुपए की अचल संपत्ति, 80 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी है। पत्नी के नाम 1.55 करोड़ की चल और 1.25 करोड़ की अचल संपत्ति है। दंपती की घोषित चल-अचल संपत्ति 4.30 करोड़ है। कांग्रेस के आशीष शर्मा की चल संपत्ति 31 लाख है, पत्नी के पास 5.95 लाख की चल संपत्ति है। दोनों के पास 10 और 20 ग्राम सोना है।

वार्ड 76: भाजपा के पुनीत कर्नावट के पास 1.12 करोड़ की चल और 1.22 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनके पास 580 ग्राम सोना और एक वाहन है। पत्नी के नाम 2.17 करोड़ की चल संपत्ति और 980 ग्राम सोना है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन की चल संपत्ति 5.55 लाख और अचल संपत्ति 24.42 लाख है। दो वाहन और 1.25 लाख के जेवरात हैं। पत्नी के नाम 90.89 लाख रुपए की चल संपत्ति और 58.42 लाख के जेवरात हैं।

वार्ड 100: निर्दलीय मनोज मुदगल की चल संपत्ति 13.15 लाख और अचल संपत्ति 54.88 लाख है। पत्नी के नाम 52.77 लाख चल और 1.41 करोड़ की अचल संपत्ति है। भाजपा के रविशंकर शर्मा की चल संपत्ति 91.95 लाख और अचल संपत्ति 2.24 करोड़ है। पत्नी के नाम 50 लाख चल और 1.63 करोड़ अचल संपत्ति है। कांग्रेस के दुर्गेश शर्मा ने 54.36 लाख की चल और 4 लाख की अचल संपत्ति घोषित की है।

वार्ड 110: भाजपा की ज्योति खंडेलवाल के पास 98 लाख की चल, 450 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी है। पति के नाम 25.92 लाख चल और 3 करोड़ की अचल संपत्ति और एक वाहन है। कांग्रेस की सुनीता मेठी के पास 1.19 करोड़ की चल, 700 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी है। पति के नाम 34.65 लाख की चल और 200 ग्राम सोना है।

वार्ड 98: भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंघी ने 2.68 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके पास कोई वाहन नहीं है। वहीं, कांग्रेस के राजकुमार शर्मा के पास 12 लाख रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और दो वाहन हैं। पत्नी के नाम 6.30 लाख रुपए की चल और 7.50 लाख रुपए की अचल संपत्ति है।

राजस्थान निकाय चुनाव: BJP ने 480 सीटों पर उतारे मुस्लिम कैंडिडेट, भाजपा के 51% तो कांग्रेस के 49% प्रत्याशी ‘युवा’

ये भी पढ़ें
rajasthan civic polls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 11:36 am

Published on:

03 Sept 2026 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कहीं पति लखपति, कहीं पत्नी करोड़पति, जानें जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्योरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर निगम चुनाव: ‘विधायक ने पूछा पर्सनली मेरे लिए क्या किया?’, टिकट से वंचित कांग्रेस उपाध्यक्ष पूजा भार्गव के गंभीर आरोप

Pooja Bhargava
जयपुर

राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस को बड़ा झटका, 200 प्रत्याशी बाहर; बिगड़े सियासी समीकरण

Rajasthan Nikay Chunav 2026
जयपुर

ALERT : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 ‘खतरनाक’ पैकेज्ड फूड ब्रांड्स पर लगाया बैन, घी-चाय से लेकर मिर्च तक शामिल, पढ़ें काम की खबर

Rajasthan government banned 5 packaged food brands a must read update
जयपुर

Rajasthan Politics : ‘मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद…’, Ex-CM अशोक गहलोत ने CM भजनलाल का वीडियो शेयर करते हुए ऐसा क्यों कहा?

ashok gehlot thanks cm bhajanlal sharma video pension viral 2026
जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर की 10 हॉट सीटों पर BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, जानें क्यों दांव पर लगी दिग्गजों की साख?

jaipur nagar nigam chunav
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.