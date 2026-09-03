Rajasthan Politics : ‘मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद…’, Ex-CM अशोक गहलोत ने CM भजनलाल का वीडियो शेयर करते हुए ऐसा क्यों कहा?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें CM भजनलाल एक गांव में बुजुर्ग महिला के साथ खाट पर बैठकर बेहद सादगी से बातचीत करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यमंत्री शर्मा 'अम्मा' से पूछ रहे हैं कि उन्हें पेंशन समय पर मिल रही है या नहीं, जिस पर महिला हां में जवाब देती है। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए गहलोत ने लिखा, "मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद, जो आप हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और उसके लाभ के बारे में एक बुजुर्ग महिला से चर्चा कर रहे हैं।"