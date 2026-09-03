Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर की 10 हॉट सीटों पर BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, जानें क्यों दांव पर लगी दिग्गजों की साख?

वार्ड 16: बीजेपी से महेश संघी और कांग्रेस से राजेश अत्री। यहां दो बार के पार्षद बीजेपी के बागी दिनेश कांवट और मंडल उपाध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय नामांकन कर मुकाबला रोचक बना दिया है।

वार्ड 43: पूर्व शहर बीजेपी अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव के सामने कांग्रेस के आशीष शर्मा।

वार्ड 47: ग्रेटर निगम की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर का वार्ड। बीजेपी से मंडल अध्यक्ष दीपा नाथावत और कांग्रेस से पूर्व पार्षद दामोदर मीणा।

वार्ड 49: बीजेपी के मुकेश शर्मा (काका) के सामने कांग्रेस से निगम के पूर्व चेयरमेन धर्म सिंघानिया।

वार्ड 76: बीजेपी में टिकट को लेकर विवाद और बगावत के सुर। पार्टी नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व उप महापौर पुनीत कर्णावट बीजेपी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से प्रदीप जैन।

वार्ड 77: बीजेपी के प्रेमचंद जैन के सामने किरण शर्मा। दो बार के पार्षद रमेश सैनी निर्दलीय।

वार्ड 87: मुख्यमंत्री के ओएसडी आनंद शर्मा की पत्नी बीजेपी की प्रतिभा शर्मा और कांग्रेस की अर्चना शर्मा।

वार्ड 110: पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी से, कांग्रेस से सुनीता मेठी।

वार्ड 112: बीजेपी से पूर्व शहर अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सुनील कोठारी और कांग्रेस से आशीष शर्मा। बीजेपी ने हैरिटेज निगम की पूर्व महापौर कुसुम यादव के बजाय कोठारी को प्रत्याशी बनाया है। कुसुम गत चुनाव में निर्दलीय जीती थीं।

वार्ड 135: पूर्व पार्षद और दीनदयाल वाहिनी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके विमल अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी। कांग्रेस से रवि कुमार शर्मा।