Rajasthan: एसीजे संजीव शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों का किया खंडन, बोले- जल्द मीडिया के सामने आऊंगा

उन्होंने न्यायाधीश संदीप मेहता की ओर से सीजेआइ सूर्यकांत को लिखे गए तीन गोपनीय पत्रों के 26 अगस्त को मीडिया व सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने व उनमें लगाए गए आरोपों को लेकर बुधवार को लिखित में अपना पक्ष जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर मैंने अपना पक्ष सीजेआइ सूर्यकांत को भेज दिया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि न्यायाधीश मेहता की ओर से लिखे गए पत्रों में लगाए गए आरोप निराधार, झूठे व तथ्यहीन हैं। सीजेआइ को भेजे अपने पक्ष में इन आरोपों का प्रमाण सहित खंडन किया है।