Jaipur: पूर्व मंत्री की पत्नी की एसयूवी नहीं, दूसरी गाड़ी ने मारी थी टक्कर, वीडियो आया सामने

हादसे के वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने वाहन पर बताए जा रहे चालानों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए सवाल किया कि यदि किसी वाहन पर लगातार यातायात नियमों से जुड़े चालान दर्ज होते हैं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की स्थिति क्या है और ऐसे मामलों में वाहन सड़कों पर किस तरह संचालित हो रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रही टिप्पणियों और दावों से अलग पुलिस फिलहाल हादसे की परिस्थितियों और वाहन चालकों की पहचान पर फोकस कर रही है।