राजस्थान निकाय चुनाव 2026: AAP का घोषणा पत्र जारी, क्या ‘मोहल्ला क्लीनिक’ और फ्री सर्विस से बदलेगी शहरों की तस्वीर?

आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि घोषणा-पत्र में शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी का मानना है कि आज के स्कूलों में तैयार होने वाली पीढ़ी ही कल के राजस्थान के शहरों और समाज का निर्माण करेगी। नगर निकायों के अधीन आने वाली शिक्षा व्यवस्था में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं और Skill Development एवं Career Guidance पर जोर दिया जाएगा। हम लोकल बॉडीज के तहत ऐसी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण पेश करेंगे, जहां बच्चे मानसिक रूप से सक्षम, जागरूक और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हों।