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Rajasthan: निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच प्रागपुरा नगरपालिका के वार्ड 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम गढ़वाल के लापता होने से हड़कंप मच गया है। वे 1 अगस्त की दोपहर घर से निकले थे, जिसके बाद उनका मोबाइल बंद मिला।
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जयपुर

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kamlesh sharma

Sep 02, 2026

BJP Candidate Missing

निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी लापता। फोटो पत्रिका

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : पावटा (जयपुर)। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रागपुरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम गढ़वाल के लापता होने का मामला सामने आया है। वे 1 अगस्त की दोपहर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके पुत्र राहुल चौधरी ने प्रागपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी बुधराम गढ़वाल का कोई सुराग नहीं मिला है।

दोपहर में घर से निकले, फिर नहीं लौटे

पुलिस को दी रिपोर्ट में राहुल चौधरी ने बताया कि उनके पिता बुधराम गढ़वाल 1 अगस्त को दोपहर करीब 3.45 बजे घर से निकले थे। इसके बाद वे घर वापस नहीं आए। परिजनों ने पहले आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की और रिश्तेदारों व परिचितों से भी संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह बंद मिला। लगातार तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर पुत्र ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने गठित की टीम, CCTV फुटेज खंगाल रही

डीएसपी उमेश निठारवाल ने बताया कि भांकरी निवासी राहुल चौधरी की ओर से बुधराम गढ़वाल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीम गठित की है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा मोबाइल फोन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी उनकी तलाश की जा रही है।

दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग, बढ़ी चिंता

बुधराम गढ़वाल के लापता होने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनका पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण भी उनकी सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस से जल्द कार्रवाई कर गढ़वाल को तलाशने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शाम तक बुधराम गढ़वाल की बरामदगी नहीं हुई तो वे धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं।

चुनावी माहौल में प्रत्याशी के लापता होने से बढ़ी चर्चा

प्रागपुरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी के निकाय चुनाव के बीच लापता होने की घटना से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, बुधराम गढ़वाल के लापता होने के पीछे क्या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस फिलहाल उनकी तलाश और मामले की जांच में जुटी है।

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Updated on:

02 Sept 2026 04:53 pm

Published on:

02 Sept 2026 04:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

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