Rajasthan: निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : पावटा (जयपुर)। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रागपुरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम गढ़वाल के लापता होने का मामला सामने आया है। वे 1 अगस्त की दोपहर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके पुत्र राहुल चौधरी ने प्रागपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी बुधराम गढ़वाल का कोई सुराग नहीं मिला है।