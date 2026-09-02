राजस्थान निकाय चुनाव के लिए BJP का घोषणा पत्र जारी, जानें ‘टॉप वादे’ और CM भजनलाल के संबोधन की बड़ी बातें

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव- 2026 का शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को जयपुर में अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणा पत्र 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और घोषणा पत्र समिति के संयोजक घनश्याम तिवाड़ी की मौजूदगी में जारी किए गए इस विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के कायाकल्प का खाका खींचा गया है। सीएम भजनलाल ने साफ किया कि यह केवल घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 32 महीनों में 78 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे किए हैं और अब 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के जरिए प्रदेश का करोड़ों रुपया और समय बचाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बेवजह बर्बाद करती थी। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, सांसद मंजू शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर सहित संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।