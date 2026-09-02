राजस्थान निकाय चुनाव के लिए BJP का घोषणा पत्र जारी, जानें ‘टॉप वादे’ और CM भजनलाल के संबोधन की बड़ी बातें

Rajasthan BJP Manifesto for Nagar Nikay Election 2026 - PIC
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव- 2026 का शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को जयपुर में अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणा पत्र 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और घोषणा पत्र समिति के संयोजक घनश्याम तिवाड़ी की मौजूदगी में जारी किए गए इस विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के कायाकल्प का खाका खींचा गया है। सीएम भजनलाल ने साफ किया कि यह केवल घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 32 महीनों में 78 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे किए हैं और अब 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के जरिए प्रदेश का करोड़ों रुपया और समय बचाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बेवजह बर्बाद करती थी। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, सांसद मंजू शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर सहित संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
भाजपा के 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम आदमी की सुविधा को केंद्र में रखा गया है। प्रमुख संकल्प हैं:
आवास और प्लॉट: सभी वर्गों के लिए अगले 5 सालों में 1 लाख नए आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
क्लीन एंड ग्रीन सिटी: शहरों में 15 हजार नई स्ट्रीट लाइटें और ई-चार्जिंग सिस्टम (E-Charging Stations) लगाए जाएंगे। जयपुर में ई-बसों को स्वीकृति मिल चुकी है और मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है।
ऊर्जा और गैस: शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे घरेलू बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और 7 लाख नए पीएनजी (PNG) कनेक्शन दिए जाएंगे।
रोबोटिक सफाई, 2000 पिंक टॉयलेट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट
महिलाओं के लिए शहरों में 2 हजार 'पिंक टॉयलेट' (Pink Toilets) का निर्माण होगा।
शहरों में साफ-सफाई के लिए नई रोबोटिक मशीनें खरीदी जाएंगी और सफाई कर्मियों की योजनाबद्ध तरीके से बंपर भर्ती होगी।
पुराने कचरे (Legacy Waste) का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
3000 किलोमीटर लंबी पुरानी सीवरेज लाइनों का विस्तार और मरम्मत कार्य होगा।
शहरी शांति बनाए रखने के लिए सख्त 'डिस्टर्ब एरिया एक्ट' (Disturbed Area Act) लागू किया जाएगा।
सीएम भजनलाल ने छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी (ठेले) वालों को आश्वस्त किया कि उन्हें रोजगार के लिए स्थायी और सुरक्षित जगह मुहैया कराने के लिए एक नई योजना लाई जा रही है। इसके अलावा, शहरी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए आवारा पशुओं को रखने हेतु आधुनिक शेल्टर होम बनाए जाएंगे और व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास के काम टुकड़ों में नहीं बल्कि आगामी 10 से 20 सालों की दीर्घकालिक योजना (Masterplan) के तहत किए जाएंगे। पानी की पाइपलाइन भी 10 साल की जरूरत को ध्यान में रखकर बिछाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े जिलों और संभाग मुख्यालयों पर 'रिंग रोड' प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। पर्यटन और धार्मिक स्थलों का संरक्षण होगा। शहरी विकास में कोई कमी न रहे, इसके लिए सरकार ने हर विधायक को 28-28 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड उपलब्ध कराया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र ध्येय निकाय और पंचायत चुनावों को ढाई-ढाई साल तक खींचकर बार-बार आचार संहिता लगाना था, जिससे राज्य के राजस्व और समय की भारी बर्बादी हुई।
सीएम ने कहा, "हमने बार-बार चुनावों में होने वाली इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए ही 'वन स्टेट वन इलेक्शन' का नारा दिया और इसे धरातल पर लागू किया। हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं।" प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी तंज कसते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस सरकार 5 साल में करती थी, वो भजनलाल सरकार ने 32 महीने (ढाई साल) में ही कर दिखाए हैं।
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