जयपुर के दो युवाओं की देहरादून में मौत, उफनते नाले में बही SUV कार, कई किलोमीटर दूर मिले शव

उत्तराखंड गए जयपुर के दो युवाओं के साथ मंगलवार तड़के एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल, देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रेमनगर इलाके की पोंढा रोड पर पानी का बहाव बेहद तेज था। इसी दौरान जयपुर पासिंग SUV कार पानी की तेज धार में ताश के पत्तों की तरह बह गई। इस भयावह घटना में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र अक्षय और 21 वर्षीय कनक सचदेवा की डूबने से मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय छात्रा सहज कौर को लगभग 2 किलोमीटर दूर गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया। इस दुखद खबर के जयपुर पहुंचते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।