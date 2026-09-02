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जयपुर के दो युवाओं की देहरादून में मौत, उफनते नाले में बही SUV कार, कई किलोमीटर दूर मिले शव

देहरादून में उफनते नाले में बही राजस्थान के जयपुर की SUV, 20 वर्षीय छात्र अक्षय और कनक की मौत। जयपुर के परिवारों में पसरा सन्नाटा, SDRF का देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 02, 2026

dehradun rain accident jaipur students killed suv floodwater

SUV swept away by floodwater in Dehradun

उत्तराखंड गए जयपुर के दो युवाओं के साथ मंगलवार तड़के एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल, देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रेमनगर इलाके की पोंढा रोड पर पानी का बहाव बेहद तेज था। इसी दौरान जयपुर पासिंग SUV कार पानी की तेज धार में ताश के पत्तों की तरह बह गई। इस भयावह घटना में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र अक्षय और 21 वर्षीय कनक सचदेवा की डूबने से मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय छात्रा सहज कौर को लगभग 2 किलोमीटर दूर गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया। इस दुखद खबर के जयपुर पहुंचते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

उफनती सड़क और एक खौफनाक हादसा

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा था। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी और पहाड़ियों से उतरता पानी निचले इलाकों में बाढ़ का रूप ले चुका था।

इसी दौरान जयपुर निवासी अक्षय और कनक सचदेवा अपनी साथी सहज कौर के साथ अपनी कार में सवार होकर प्रेमनगर इलाके से गुजर रहे थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (UPES) के पास पोंढा रोड पर लोअर कंदोली क्षेत्र में पहुंचे। सड़क पर पानी का तेज बहाव बह रहा था। उसी वक्त उनके साथ एक और SUV भी उस उफनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार और गहराई का अंदाजा लगाना उन युवाओं के लिए नामुमकिन साबित हुआ।

जैसे ही कार आगे बढ़ी, पानी के भयंकर थपेड़ों ने गाड़ी पर से चालक का नियंत्रण छीन लिया और देखते ही देखते राजस्थान नंबर की कार सैलाब में समा गई।

टॉर्च की रोशनी में शुरू हुआ रेस्क्यू

तड़के करीब 2:55 बजे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के कंट्रोल रूम में एक आपातकालीन कॉल घनघनाया। सूचना मिली कि कंदोली पुल के पास दो गाड़ियां पानी में बह गई हैं।

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF) की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। भयंकर बारिश, घुप्प अंधेरा और उफान मारता पानी रेस्क्यू टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। टॉर्च की रोशनी में गोताखोरों और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स ने पानी के तेज बहाव के बीच अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर आगे पानी के तेज बहाव की दिशा में रेस्क्यू टीम को झाड़ियों और मलबे के बीच 18 साल की सहज कौर घायल अवस्था में पड़ी मिली। टीम ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

कई मीटर दूर मिलीं अक्षय-कनक की लाश

सहज के मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने अक्षय और कनक की तलाश में अभियान और तेज कर दिया। लेकिन रात भर चले इस दिल दहला देने वाले ऑपरेशन के अंत में जो खबर आई, उसने उम्मीदें तोड़ दीं।

एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 20 वर्षीय अक्षय और 21 वर्षीय कनक सचदेवा के शव बरामद किए। अक्षय UPES में बीटेक थर्ड ईयर का छात्र था और जयपुर का रहने वाला था। दुर्घटना में जान गंवाने वाली कनक सचदेवा भी जयपुर की निवासी थी। दोनों युवाओं के पार्थिव शरीर को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दूसरी कार में सवार 2 लोग सुरक्षित

एसडीआरएफ के प्रवक्ता विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसी दौरान एक अन्य SUV भी उफनती सड़क को पार करने का प्रयास कर रही थी और वह भी पानी में बह गई थी। हालांकि, दूसरी कार में सवार दो लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

मानसूनी आफत- नदियां-नाले उफान पर

देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में इस समय मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ है। नंदा की चौकी, बिधोली, प्रेमनगर, कौलागढ़, सालावाला और आईटी पार्क जैसे प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें दोपहिया वाहन और सामान सड़कों पर तैरते और बहते नजर आ रहे हैं। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-507 कई जगहों पर ठप हो गया है। देहरादून-मसूरी हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जबकि 3 स्टेट हाईवे और 7 ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं।

प्रशासन ने छात्रों और स्थानीय लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि उफनती नदियों, बरसाती नालों और जलभराव वाली सड़कों को पार करने का जोखिम बिलकुल न उठाएं।

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Updated on:

02 Sept 2026 12:16 pm

Published on:

02 Sept 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के दो युवाओं की देहरादून में मौत, उफनते नाले में बही SUV कार, कई किलोमीटर दूर मिले शव

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